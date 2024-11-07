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Двое осужденных сбежали из колонии в Амурской области

SHOT: двое осужденных сбежали из исправительной колонии в Амурской области

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Двое осужденных сбежали из исправительной колонии № 2 в Бурейском районе Амурской области. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Отмечается, что осужденные сбежали еще 5 ноября, их до сих пор разыскивают.

SHOT уточнил, что это 25-летний Никита Иванов, судимый по статьям за незаконное проникновение в жилище, а также за угон автомобиля. Он был приговорен к четырем годам лишения свободы.

Также из колонии пропал 21-летний Игорь Чумак, приговоренный одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.

В октябре сообщалось о побеге заключенных из исправительной колонии №2 в Липецке. Сотрудники исправительного учреждения обнаружили на территории заброшенного производственного цеха подкоп, после чего недосчитались шести осужденных. Все сбежавшие — выходцы из Средней Азии, осужденные за изнасилования и хранение наркотиков.

В том же месяце пять осужденных сбежали из исправительного центра (ИЦ) №1, расположенного в городе Нерчинск в Забайкальском крае.

Ранее таксист рассказал, как помогал ловить сбежавших из колонии преступников.

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