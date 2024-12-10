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В Алтайском крае возбудили дело о покушении на сотрудника ФСИН

СК: в Барнауле расследуют обстоятельства покушения на сотрудника ФСИН

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В городе Барнауле Алтайского края следователи устанавливают обстоятельства покушения на жизнь сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщается в пресс-службе следственного управления СК России по Алтайскому краю в Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 10 декабря текущего года в Барнауле сотрудники правопорядка установили местонахождение сбежавшего заключенного. В ходе задержания злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия и пуля попала в голову одного из сотрудников ФСИН. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

На месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали.

В августе в ИК-19 города Суровикино четверо заключенных захватили в заложники сотрудников ФСИН во время заседания дисциплинарной комиссии. По неподтвержденной информации, террористы принадлежат к группировке «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Ранее сообщалось, что захватившие колонию ИК-19 заявили, что мстят за террористов из «Крокуса».

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