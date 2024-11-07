Появились подробности о «сбежавших» из амурской ИК осужденных

Двое осужденных самовольно ушли из исправительного центра при УФСИН по Амурской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на учреждение.

«Здесь не исправительная колония, а исправительный центр. Они не сбежали. Самовольно вышли погулять, за это будут наказаны. Позавчера они пошли погуляли, а вчера их уже вернули. Не прошло и суток», — говорится в сообщении.

В исправительном центре подтвердили, что из учреждения ушли Никита Иванов и Игорь Чумак.

В УФСИН отметили, что осужденные находились в центре на исправительных работах. Они не были изолированы от общества. 5 ноября мужчины не вернулись в общежитие после работы. В течение суток они были задержаны.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Дела Иванова и Чумака передадут в суд для пересмотра наказания. Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Несколькими часами ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что из исправительной колонии № 2 в Бурейском районе Амурской области сбежали двое заключенных. Одного из них осудили на четыре года за незаконное проникновение в жилище, а также за угон автомобиля. Второго осужденного приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.

Позже во ФСИН опровергли сообщения о побеге из колонии.

Ранее таксист рассказал, как помогал ловить сбежавших из липецкой колонии преступников.