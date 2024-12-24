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Запустившую в банке фейерверк женщину обманули мошенники на 2,5 млн рублей

МВД: подозреваемую в поджоге банка во Владивостоке обманули мошенники
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Global Look Press

Женщина, которая подозревается в запуске фейерверка в отделении банка во Владивостоке, действовала по указанию мошенников. Об этом сообщили в Telegram-канале УМВД России по Приморскому краю.

По данным ведомства, подозреваемая призналась, что попалась на уловки мошенников. Они представились сотрудниками Росфинмониторинга, после чего дали женщине инструкцию дальнейших действий, уточнили в МВД.

«Женщину уговорили принять участие в «спецоперации» по задержанию нечистых на руку работников финансового учреждения, сообщив, что именно из-за них она лишилась 2,5 млн рублей», — говорится в сообщении.

В МВД добавили, что по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении или повреждении имущества. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Инцидент произошел 23 декабря. Женщина зашла в помещение банка, подожгла салют во входной группе и ушла. Вскоре подозреваемую задержали. В МВД отметили, что специалисты выясняли сумму нанесенного ущерба.

Ранее в Перми двое человек пострадали при поджоге банкоматов.

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