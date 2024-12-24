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Во Владивостоке женщина запустила фейерверк в отделении банка

Во Владивостоке задержали женщину, запустившую фейерверк в отделении банка
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Depositphotos

Полицейские задержали во Владивостоке 50-летнюю женщину, которая запустила фейерверк в отделении банка в районе улицы Алеутской. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МВД России.

Инцидент произошел в понедельник, 23 декабря. Женщина зашла в помещение банка, подожгла салют во входной группе и ушла. Вскоре ее задержали.

Обошлось без пострадавших. Сейчас выясняется сумма ущерба и решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавили в ведомстве.

Накануне сообщалось, что в Перми двое человек пострадали в результате поджога банкоматов. Первый поджог произошел в банкомате на улице Мира, а второй — в банковском отделении на улице Ленина. По предварительной информации, злоумышленники подожгли банкоматы, выполняя указания украинских аферистов.

В понедельник сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Бологое, расположенного в Тверской области, за попытку поджога одного из отделений банка. Находившиеся в помещении люди потушили огонь до прибытия сотрудников экстренных служб. В результате инцидента никто не пострадал. По предварительным данным, мужчина действовал по заданию мошенников с Украины.

Ранее в России раскрыли схему мошенников по принуждению граждан к поджогам.

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