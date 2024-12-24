Сийярто: Трамп не приглашал Орбана на свою инаугурацию

Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не получал официального приглашения на церемонию инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нет, я понимаю, что обычно они так не поступают. Так что такого рода приглашения не было», — сказал министр.

Накануне избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что в первый день во главе Белого дома подпишет пакет указов о закрытии границы США.

Президент Украины Владимир Зеленский хочет вынудить Россию пойти на эскалацию в военном конфликте на Украине до инаугурации избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

В ноябре Трамп подтвердил свои намерения начать массовые депортации нелегальных мигрантов с задействованием военных ресурсов и введения режима чрезвычайного положения.

Ранее в Венгрии рассказали о посредниках Трампа при решении конфликта на Украине