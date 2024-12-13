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В США сообщили, что Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа

CBS: Си Цзиньпин не приедет на инаугурацию Трампа, несмотря на приглашение

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Susan Walsh/AP

Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин не будет присутствовать на президентской инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает американский телеканал CBS, ссылаясь на информированные источники.

На мероприятии, запланированном на 20 января, ожидается участие посла Китая в США и его супруги, что соответствует обычной практике, уточняет телеканал. Также к послу могут присоединиться другие официальные лица из Пекина, но сам Си Цзиньпин не приедет.

Сообщается, что приглашение, поступившее вне официальных дипломатических каналов, стало неожиданностью для китайских чиновников, которые привыкли к строгому протоколу и сложным отношениям между США и Китаем.

12 декабря CBS сообщал, что Трамп направил Си Цзиньпину приглашение на инаугурацию. Авторы отметили, что также команда Трампа планирует пригласить на инаугурацию и других иностранных гостей. В частности, церемонию может посетить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Ранее глава дипломатии ЕС попыталась указать Трампу, как вести себя с Россией.

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