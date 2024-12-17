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В России объяснили, почему Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Дипломат Долгов: Трамп считает Зеленского нелегитимным президентом

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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

«Заявление Дональда Трампа — публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», — сказал Долгов.

Как считает дипломат, приедет ли Зеленский на церемонию в Вашингтон или нет — не имеет значения. По его словам, куда важнее то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа.

До этого телеканал CNN сообщал, что Зеленского не приглашали на инаугурацию Трампа, однако украинского президента готовы на ней принять.

Избранный лидер США также усомнился, что на инаугурацию приедет председатель КНР Си Цзиньпин. 13 декабря ту же информацию со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS.

Ранее на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом.

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