В России объяснили, почему Трамп не пригласил Зеленского на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп не пригласил украинского лидера Владимира Зеленского на инаугурацию из-за его нелегитимности. Для будущей администрации Соединенных Штатов Зеленский — не более чем разменная монета. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал бывший заместитель постпреда России в ООН Константин Долгов.

«Заявление Дональда Трампа — публичное унижение Владимира Зеленского. Избранный президент США дает понять, что к украинскому политику на инаугурации будут относиться как к незваному гостю: того, возможно, и напоят кофе, но на этом все», — сказал Долгов.

Как считает дипломат, приедет ли Зеленский на церемонию в Вашингтон или нет — не имеет значения. По его словам, куда важнее то, какие действия в контексте украинского кризиса будет принимать будущая администрация Трампа.

До этого телеканал CNN сообщал, что Зеленского не приглашали на инаугурацию Трампа, однако украинского президента готовы на ней принять.

Избранный лидер США также усомнился, что на инаугурацию приедет председатель КНР Си Цзиньпин. 13 декабря ту же информацию со ссылкой на источники сообщил телеканал CBS.

Ранее на Украине высмеяли Зеленского после его унижения Трампом.