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В Челябинской области ветер сорвал часть крыши со здания школы

«Подъем»: в Челябинской области сорвало крышу с недавно отремонтированной школы

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Телеграм-канал Подъём

В Челябинской области сорвало часть крыши недавно отремонтированной школы. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Все произошло в городе Бакале. Крыша обвалилась минувшим вечером из-за сильного ветра. Детей не было на занятиях, поэтому никто не пострадал. Местные жители сообщили, что в здании всего два года назад проходил капитальный ремонт.

Источник сообщил, что в областном минобразования заявили о проведении восстановительных работ.

«Оперативно были привлечены специалисты для предотвращения дальнейшего разрушения кровли. Сейчас организованы необходимые мероприятия для устранения последствий», — сообщили в министерстве.

28 октября в Уфе на улице Ладыгина во время ремонта на крыше одного из жилых домов обрушилась часть кирпичной кладки.

До этого на юго-западе Москвы потушили крышу жилого дома на Ленинском проспекте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. Из здания эвакуировали жителей.

Ранее в Дагестане загорелась крыша школы.

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