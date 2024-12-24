В Приднестровье анонсировали отключение отопления в домах

Власти Приднестровья сообщили об отключении отопления в домах с 1 января

В Приднестровье с 1 января отключат централизованное отопление в жилых домах. Об этом сообщается на сайте министерства экономического развития непризнанной республики.

«1 января Молдавская ГРЭС начнет работать на угле. Отключений света при переходе на уголь не будет! Отопление в приднестровских домах отключат в 7:00 1 января. В новогоднюю ночь жители республики будут обеспечены газом, светом и теплом. Газ в домах частного сектора будет отключен с 7:00 1 января», — говорится в сообщении.

Власти заверили, что в многоэтажных домах будет газ для приготовления пищи, сфера общественного питания также останется с газом.

По данным местных властей, объема газа в трубе для больниц и приготовления пищи в многоэтажках для юга республики хватит примерно на 20 дней, для севера — до 10 дней.

Водоснабжение в Приднестровье продолжит функционировать, но горячей воды не будет. Основные лечебные учреждения будут обеспечены теплом, подчеркнули в ведомстве.

«При перегрузке системы из-за массового включения обогревательных приборов возможны веерные отключения электричества. Нужно экономить ресурсы! Использовать в квартирах газовые баллоны строго запрещено!» — предупредили в министерстве.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.