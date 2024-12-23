В СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье

Президент Молдавии Майя Санду потребовала подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС в Приднестровье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) России.

По данным ведомства, с требованием захвата ГРЭС Санду выступила из-за возможных проблем энергоснабжения Молдавии после истечения договора о транзите газа между Россией и Украиной. Отмечается, что глава государства отказалась обсуждать вопрос прекращения поставок газа с Киевом и возложила всю ответственность на Москву. В СВР также указали, что Санду приказала подготовить силовой захват ГРЭС, так как правобережная часть Молдавии почти полностью зависит от поставок электроэнергии с расположенной в Приднестровской Молдавской Республике станции.

Согласно сообщению пресс-бюро СВР, президент Молдавии приказала завести уголовные дела в отношении правительства Приднестровья «за сепаратизм», а рядовых жителей непризнанной республики — подвергать тщательным досмотрам при пересечении границ региона. Как утверждает Санду, если Россия не найдет способ доставить газ в Молдавию, «то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье».

20 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Киев прекратит транзит российского газа утром 1 января 2025 года, так как пятилетний контракт истекает. При этом он добавил, что транзит может возобновиться по запросу Европейской комиссии (ЕК) и при условии, что это не будет российский газ.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее в Госдуме призвали готовиться к военному конфликту в Приднестровье.