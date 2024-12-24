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В Пакистане анонсировали прямое авиасообщение с Россией

Минэнерго Пакистана: в скором времени можно ожидать прямые авиарейсы с Россией
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Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

В скором времени Россия и Пакистан могут решить вопрос прямого авиасообщения между странами. Об этом ТАСС заявил министр энергетики республики Аваис Легари.

«С обеих сторон есть очень большое желание. Россия, наши российские партнеры и друзья, очень рады этому, как и мы, в свою очередь. Это может произойти скоро», — сказал глава ведомства.

Легари добавил, что первые прямые авиарейсы между Пакистаном и Россией могут начать выполнять уже в 2025 году. По словам министра, «это не настолько сложно, чтобы не произойти».

Об открытии прямого авиасообщения с Пакистаном 23 декабря сообщал министр транспорта России Роман Старовойт. По его словам, с такой инициативой выступила пакистанская сторона. Глава ведомства отметил, что аналогичное решение могут принять в отношении Малайзии и Бразилии.

4 декабря китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из города Сиань (провинция Шэньси, КНР) во Владивосток. Полеты в историческую столицу Китая авиаперевозчик будет осуществлять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям.

Ранее в Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление.

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