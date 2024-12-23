РФ может запустить прямые авиарейсы с Бразилией, Малайзией и Пакистаном

Глава Минтранса России Роман Старовойт сообщил в интервью ТАСС, что его ведомство ведет переговоры по запуску прямых авиарейсов с тремя странами.

«Рассматриваются Малайзия, Бразилия. Недавно к нам обратился Пакистан с такой просьбой. Здесь мы тоже анализируем ситуацию, постоянно ведем диалог», — сказал министр.

Он отметил, что РФ заинтересована в участии в этих переговорах и представителей туристического бизнеса. По словам Старовойта, Российская Федерация ведет переговоры со многими авиакомпаниями дружественных стран.

«У нас постоянно меняется маршрутная сеть. Мы открыты на принципах паритета, взаимного уважения, соблюдения всех международных правил», — заявил министр.

19 декабря сообщалось, что Таиланд готов увеличить число прямых рейсов из России. Стороны регулярно обсуждают частоту полетов с учетом спроса на авиаперевозки. Прямые рейсы между РФ и Таиландом осуществляются в основном из Москвы в Бангкок и на Пхукет.

Ранее сообщалось, что Россия и Пакистан могут заключить новое соглашение о смягчении визового режима.