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В Сербии заявили, что не отменят прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление

Вулин: прямые авиарейсы из Сербии в РФ не отменят, несмотря на давление Запада

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Shutterstock

Сербия не отменит прямые авиарейсы в Россию, несмотря на давление со стороны Запада из-за сотрудничества Белграда с Москвой. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин в интервью РИА Новости.

Он рассказал, что на любую деятельность, осуществляемую между Сербией и Россией, оказывается давление со стороны западных стран.

«Нет, мы не будем вводить никаких санкций против России. И, конечно, мы не изменим нашу политику в отношении нашего экономического сотрудничества, а полеты в Москву — это часть нашего экономического взаимодействия», — сказал Вулин.

При этом сербский премьер не знает, сократится или увеличится количество авиарейсов в дальнейшем, но он выразил уверенность, что они точно не прекратятся.

22 октября вице-премьер Сербии прибыл в Казань для участия в саммите БРИКС.

В сентябре он заявлял, что Белград никогда не введет санкции против Москвы и не вступит в НАТО.

Ранее Вучич объяснил, почему не примет участия в саммите БРИКС в Казани.

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