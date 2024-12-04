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Китайская авиакомпания запустила прямые рейсы из Сианя во Владивосток

Авиакомпания Hainan Airlines начала выполнять рейсы из Сианя во Владивосток

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Shutterstock

Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из города Сиань (провинция Шэньси, КНР) во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивостока.

По ее информации, полеты в историческую столицу Китая авиаперевозчик будет осуществлять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 25 минут. На маршруте будет задействован самолет Boeing 737.

В августе сообщалось о запуске КНР международного туристического поезда «Чанлюйхао», маршрут которого проходит по территории России и Китая.

В КНР россиянам можно без особых проблем попасть как самостоятельно, так и в составе туристической группы — в таком случае даже не понадобится виза. Однако перед путешествием важно узнать 13 вещей, которые не стоит делать российским туристам в Китае, подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянам рассказали, куда и когда не надо ехать в Китай.

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