Китайская авиакомпания запустила прямые рейсы из Сианя во Владивосток

Китайская авиакомпания Hainan Airlines запустила прямые авиарейсы из города Сиань (провинция Шэньси, КНР) во Владивосток. Об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Владивостока.

По ее информации, полеты в историческую столицу Китая авиаперевозчик будет осуществлять четыре раза в неделю: по вторникам, четвергам, субботам и воскресеньям. Время в пути составит 4 часа 25 минут. На маршруте будет задействован самолет Boeing 737.

В августе сообщалось о запуске КНР международного туристического поезда «Чанлюйхао», маршрут которого проходит по территории России и Китая.

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