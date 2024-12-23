Сирийцы разработали кодовый язык из-за отсутствия свободы слова

Сирийцы десятилетиями разрабатывали кодовые слова для обсуждения различных тем из-за страха перед тайной полицией режима экс-президента Башара Асада. Об этом пишет газета The Washington Post (WP).

В материале говорится, что граждане страны, боясь постоянной прослушки и доносов, разработали код, позволяющий обсуждать им любые темы: от торговли до завуалированной критики режима. Такие кодовые слова использовались в кругу доверенных родственников и друзей.

Живущие в республике сирийцы рассказали газете, что им нельзя было ничего говорить об Асаде и его власти. Если они хотели на что-то пожаловаться, то показывали пальцем в потолок, имея в виду правительство. Они с подозрением относились к кому-то поблизости и обращали внимание на почерк. Если у человека он красивый, это означало, что он информатор.

«Сирийцы должны были использовать закодированный язык, потому что у них не было настоящей свободы слова», — сказала WP автор книги «Дом, который был нашей страной: воспоминания о Сирии», Алия Малек.

Cпециалист по информационным технологиям Табет Бирро, выросший в Дамаске и живущий в Дубае, рассказал изданию, что в течение многих лет он использовал фальшивые имена, чтобы выражать свое мнение в Интернете.

По его словам, живя в Сирии, он не произносил слово «доллар» в общественных местах. Сирийцы называли американскую валюту «зеленью». Как только власти это поняли, доллар стали называть петрушкой или мятой.

Арестованный во время народного восстания против Асада в 2012 году 45-летний Абдул Альварет Лаххам рассказал, что его первое избиение было названо «приемной вечеринкой». После этого охранники прочитали ему и десяткам других заключенных лекцию об «истинном значении свободы».

Он также сообщил, что для вызова на допрос или для наказания сирийская тайная полиция приглашала задержанных на чашку чая или кофе.

Даже после свержения Башара Асада многие сирийцы не планируют возвращаться домой, так как у них остается страх перед репрессиями.

Ранее сообщалось, что жена Асада подала на развод и решила уехать в Британию.