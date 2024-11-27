Кадыров стал победителем премии за вклад в развитие региона

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров одержал победу в премии за лучший вклад главы субъекта РФ в развитие региона, которую присуждал Финансовый университет при правительстве РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер Чечни.

По его словам, Грозныёй стал лауреатом премии вуза в области качества жизни. В рейтинге российских городов с населением более 250 тысяч человек он занял второе место.

«Высоко отмечено и мое скромное участие в развитии Грозного. В номинации «За лучший вклад главы субъекта Федерации в развитие городов региона» мне присуждено первое место», — написал Кадыров.

Он заявил, что награды были переданы мэру Грозного Хас-Магомеду Кадырову во время торжественной церемонии награждения лауреатов премии в Москве.

Как отметил Кадыров, полученные награды являются прежде всего результатом стойкости и высокого трудолюбия жителей города и всей Чечни.

«Мы вместе восстановили Грозный и сделали из него стабильно развивающийся и процветающий город», — добавил он.

Ранее Кадыров сделал Путина почетным гражданином Чечни.