Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 24 декабря

МЧС: в Москве ожидается туман с видимостью до 700 метров и гололедица

В столичном регионе с сохранением до утра 24 декабря местами ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

«В ближайшие два часа с сохранением до 9:00 24 декабря местами в Московской области ожидаются туман с видимостью 200–700 метров, слабый гололед. На дорогах – гололедица», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве призвали горожан быть осторожными на улице, парковаться в безопасных местах, быть крайне внимательными, находясь за рулем автомобиля, а также не оставлять детей без присмотра.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в первые 22 дня этой зимы в Москве установилась теплая погода, потому что ее определяли атлантические циклоны.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.