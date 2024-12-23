Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичей предупредили о сильном тумане в ночь на 24 декабря

МЧС: в Москве ожидается туман с видимостью до 700 метров и гололедица
close
Jaromir Chalabala/Shutterstock/FOTODOM

В столичном регионе с сохранением до утра 24 декабря местами ожидаются туман и гололедица. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МЧС России по региону в Telegram-канале.

«В ближайшие два часа с сохранением до 9:00 24 декабря местами в Московской области ожидаются туман с видимостью 200–700 метров, слабый гололед. На дорогах – гололедица», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве призвали горожан быть осторожными на улице, парковаться в безопасных местах, быть крайне внимательными, находясь за рулем автомобиля, а также не оставлять детей без присмотра.

До этого главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в первые 22 дня этой зимы в Москве установилась теплая погода, потому что ее определяли атлантические циклоны.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами