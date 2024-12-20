Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Синоптик раскрыл, пойдет ли снег в столице в новогоднюю ночь

Синоптик Шувалов: в Москве в новогоднюю ночь ожидается снег
close
Телеграм-канал «Мэр Москвы Сергей Собянин»

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Новогодняя ночь кажется вполне новогодней, потому что морозы вернутся, несильные, слабые, порядка 3-5 градусов ниже нуля, и будет, ожидается, небольшой снежок. Так что надеемся на идиллическую погоду на Новый год, в новогоднюю ночь», — рассказал метеоролог.

На неделе с 23 декабря, по его словам, жителей и гостей Москвы ждут температурные качели.

После потепления, которое продлится до субботы, 21 декабря, в столице ожидается непродолжительное понижение температуры воздуха. Так, в воскресенье ожидается -4...-6°C, уточнил он.

Недавно в московском регионе на фоне морозов зафиксировали редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Это твердые маленькие кристаллы, которые летают в воздухе и сверкают на фоне луны и источников света.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами