Синоптик раскрыл, пойдет ли снег в столице в новогоднюю ночь

В новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье ожидаются слабые морозы, пойдет снег. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Новогодняя ночь кажется вполне новогодней, потому что морозы вернутся, несильные, слабые, порядка 3-5 градусов ниже нуля, и будет, ожидается, небольшой снежок. Так что надеемся на идиллическую погоду на Новый год, в новогоднюю ночь», — рассказал метеоролог.

На неделе с 23 декабря, по его словам, жителей и гостей Москвы ждут температурные качели.

После потепления, которое продлится до субботы, 21 декабря, в столице ожидается непродолжительное понижение температуры воздуха. Так, в воскресенье ожидается -4...-6°C, уточнил он.

Недавно в московском регионе на фоне морозов зафиксировали редкое атмосферное явление — ледяные иглы. Это твердые маленькие кристаллы, которые летают в воздухе и сверкают на фоне луны и источников света.

Ранее москвичи заметили световые столбы в небе.