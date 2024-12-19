Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Москвичи заметили световые столбы в небе

В Москве и Подмосковье сообщили о световых столбах в небе

close
Телеграм-канал Москва с огоньком

Жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы в небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Редкое атмосферное явление чаще всего можно увидеть в арктических регионах. По словам журналистов, такое явление возникает, когда естественный или искусственный свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе возле поверхности Земли.

На фото жителей столичного региона можно увидеть полосы белого, голубого и синего цветов, которые будто пронзают небо.

Позже специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что жители столицы наблюдали в небе редкое атмосферное явление — ледяные иглы. По словам специалиста, это ледяные кристаллы, которые летают в воздухе и сверкают на фоне луны и источников света. Он добавил, что чаще всего данное явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в сторону столичного региона с запада приближаются облака теплого атмосферного фронта. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму.

Ранее Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами