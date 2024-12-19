Москвичи заметили световые столбы в небе

Жители Москвы и Подмосковья наблюдали световые столбы в небе. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва с огоньком».

Редкое атмосферное явление чаще всего можно увидеть в арктических регионах. По словам журналистов, такое явление возникает, когда естественный или искусственный свет отражается от плоских кристаллов льда в воздухе возле поверхности Земли.

На фото жителей столичного региона можно увидеть полосы белого, голубого и синего цветов, которые будто пронзают небо.

Позже специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец объяснил, что жители столицы наблюдали в небе редкое атмосферное явление — ледяные иглы. По словам специалиста, это ледяные кристаллы, которые летают в воздухе и сверкают на фоне луны и источников света. Он добавил, что чаще всего данное явление можно наблюдать в Антарктике и Арктике.

До этого ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в сторону столичного региона с запада приближаются облака теплого атмосферного фронта. Завтра жителей Москвы и области ожидает теплая для декабря погода, а в выходные температура уже станет аномальной и перешагнет климатическую норму.

Ранее Вильфанд предупредил об аномально холодной погоде в ряде регионов РФ.