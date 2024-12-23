Суд в Китае приговорил к смертной казни наехавшего на людей мужчину

Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, въехавшего в людей перед школой

Суд в Китае приговорил к смертной казни мужчину, который въехал в людей перед входом в одну из школ в провинции Хунань. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городской суд средней ступени города Чандэ.

По информации агентства, приговор осужденному Хуан Вэню вынесен с отсрочкой исполнения на два года.

Утром 19 ноября перед входом в начальную школу Юнъань китайского города Чандэ белый внедорожник врезался в людей. Как сообщало издание EurAsia Daily, злоумышленника задержали родители учеников и сотрудники школьной охраны.

В ходе судебного процесса было установлено, что Хуан Вэнь совершил наезд на людей, чтобы выплеснуть эмоции из-за финансовых трудностей и семейных конфликтов. После того, как его автомобиль остановился из-за технической неисправности, он вышел из машины с оружием в руках, но был остановлен прохожими. В результате его действий пострадали 30 человек, 18 из которых были учениками начальной школы.

«Суд приговорил подсудимого Хуан Вэня, который угрожал общественной безопасности опасными методами, к смертной казни с отсрочкой исполнения на два года, пожизненному лишению политических прав,» — говорится в заявлении суда.

11 ноября в китайском городе Чжухай произошел похожий случай. Внедорожник въехал в толпу людей, занимавшихся спортом в центре города. В результате 35 человек погибли и 43 получили ранения. За рулем был 62-летний водитель, который совершил наезд умышленно, потому что был недоволен результатом раздела имущества после развода.

Ранее внедорожник влетел в толпу людей в Китае, где показывали российский Су-57.