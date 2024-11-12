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35 человек погибли в Китае при наезде машины на пешеходов

После наезда внедорожника на толпу в Чжухае 35 человек погибли, 43 ранены

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В результате наезда внедорожника на толпу в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) погибли 35 человек, еще 43 получили ранения. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на отчет полиции.

«11 ноября в 19:48 по местному времени (14:48 мск) водитель автомобиля налетел на людей, занимающихся спортом в спортивном центре города Чжухай, что привело к смерти 35 человек», — говорится в отчете.

Полиция задержала 62-летнего водителя. На данный момент он находится в коме после попытки покончить с собой на месте происшествия.

По данным правоохранительных органов, водитель автомобиля совершил наезд умышленно, поскольку был расстроен результатом раздела имущества после развода.

11 ноября в Чжухае презентовали российский истребитель Су-57 на выставке Airshow China 2024. Связано ли мероприятие с инцидентом, неизвестно.

Ранее автомобиль врезался в толпу людей во Владивостоке и попал на видео.

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