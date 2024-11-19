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Автомобиль въехал в толпу детей возле школы в Китае

В китайской провинции машина сбила толпу людей у школы

Утром 19 ноября перед входом в начальную школу Юнъань китайского города Чандэ белый внедорожник врезался в людей. Об этом сообщает издание EurAsia Daily.

Сообщается, что злоумышленника задержали родители учеников и сотрудники школьной охраны, пострадало много несовершеннолетних.

Аналогичный случай произошел 11 ноября в китайском городе Чжухай: внедорожник въехал в толпу людей, занимавшихся спортом в центре города, 35 человек погибли, 43 получили ранения. За рулем был 62-летний водитель, который совершил наезд умышленно, потому что был недоволен результатом раздела имущества после развода. Сообщается, что злоумышленник находится в коме после попытки покончить с собой на месте происшествия.

До этого дрифтер на белой BMW не рассчитал траекторию и въехал в толпу зрителей в Одинцово, пострадала женщина с коляской. Сообщается, что автомобиль принадлежит автоблогеру Георгию Ерохину (Гоша2048), кто находился за рулем в момент происшествия, неизвестно.

Ранее на видео попало, как грузовик в Китае упал с обрыва вместе с водителем.

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