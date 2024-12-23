В Госдуме заявили, что потери маркетплейсов из-за проверки возраста покупателей будут минимальными

Маркетплейсы должны работать так же, как и физические торговые точки, где некоторые товары нельзя приобрести без подтверждения возраста. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Ткачев, комментируя предложение проверять возраст пользователей онлайн-магазинов через «Госуслуги».

«Вполне правильная инициатива. На маркетплейсах есть товары, которые в классической рознице без подтверждения совершеннолетия не купить, и в этом смысле цифровое пространство должно соответствовать реальному. Маркетплейсы это осознают, и со временем придется выработать механизмы аутентификации: «Госуслуги», проверка документов на ПВЗ или сотрудником доставки. Чем быстрее мы запустим «маховик» использования сервиса ЕСИА коммерческими структурами, тем быстрее мы перейдем к единообразию подходов в электронной и натуральной коммерции без введения дополнительного регулирования», — считает депутат.

Ткачев отметил, что товары категории 18+ — не основной источник дохода маркетплейсов. Поэтому финансовые потери в период введения системы проверки будут минимальными.

«Думаю, что на маркетплейсах из общей численности товаров категория 18+ не основная, и финансовые потери, в случае обязательного использования ЕСИА через «Госуслуги», будут минимальными и быстро восстановятся, как только постоянные клиенты адаптируются. Прекрасный синергетический эффект с государством для увеличения регистраций и активности пользователей «Госуслуг», — заключил он.

Обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал «Госуслуги» при продаже товаров для взрослых до этого предложил сенатор Артем Шейкин. Соответствующее обращение он направил в Роскомнадзор.

Шейкин рассказал «Газете.Ru», что верификация будет проходить без участия продавцов. Механизм проверки предлагается использовать исключительно для проверки возраста при покупке товаров 18+.

Ранее депутат Милонов призвал запретить продажу энергетиков на маркетплейсах.