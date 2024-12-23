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В Совфеде рассказали, как будет работать проверка возраста на маркетплейсах

Сенатор Шейкин: проверка возраста через «Госуслуги» не предполагает участия продавцов с маркетплейсов
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Jo Panuwat D/Shutterstock/FOTODOM

Проверка возраста пользователей маркетплейсов, желающих приобрести товары из категории 18+, не предполагает регистрации всех личных кабинетов через «Госуслуги». Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщил сенатор Артем Шейкин. По словам политика, проверка будет проходить автоматически исключительно в тех случаях, когда пользователи решат купить товары для взрослых.

«Маркетплейсы должны использовать платформу «Госуслуги» с целью проверки возраста покупателей при продаже товаров для взрослых. Такой механизм позволит эффективно контролировать соблюдение возрастных ограничений и исключить возможность покупки товаров несовершеннолетними. Верификация будет проходить автоматически, без участия продавцов, что значительно повысит надежность процесса и обеспечит защиту интересов как покупателей, так и продавцов. Сегодня почти у каждого россиянина есть личный кабинет в Госуслугах, и предлагается использовать его исключительно для проверки возраста при покупке товаров для взрослых», — объяснил он.

Шейкин подчеркнул, что во избежание утечки данных необходимо отдельно проработать вопрос безопасности при внедрении системы.

«Безопасность данных граждан — приоритет. Конечно, важно предусмотреть дополнительные меры безопасности при интеграции с маркетплейсами, чтобы исключить даже малейшую вероятность несанкционированного доступа. Понимаю, что такие изменения могут вызвать у части пользователей маркетплейсов недовольство. Однако цель предложения — это создать защищенную среду для всех пользователей и восстановить доверие со стороны родителей, обеспокоенных безопасностью своих детей от контента и покупок с категорией 18+.», — заключил он.

До этого Артем Шейкин направил обращение в Роскомнадзор с предложением обязать маркетплейсы проверять возраст покупателей через портал «Госуслуги» при продаже товаров для взрослых. По словам сенатора, проблема продажи таких товаров в последнее время активно обсуждается в родительской среде.

Шейкин также обратил внимание на то, что некоторые рекламные изображения и описания таких товаров могут содержать элементы, связанные с пропагандой насилия или нетрадиционных сексуальных отношений.

Ранее Минпромторг запретил маркетплейсам продавать подросткам товары, схожие с оружием.

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