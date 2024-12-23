Во Львове для доставки мужчины в ТЦК задействовали восемь экипажей полиции

«Страна.ua»: восемь экипажей полиции привлекли для доставки жителя Львова в ТЦК

Сразу несколько экипажей полиции прибыли на место задержания жителя украинского города Львова, которого должны были доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат). Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Восемь экипажей полиции задерживают одного мужчину для доставки в ТЦК», — говорится в материале.

Публикация дополнена видеозаписью, сделанной очевидцами. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются посадить одного из жителей Львова в свою машину. При этом им препятствуют другие граждане, включая женщин.

22 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что в военном комиссариате в городе Одессе произошла стрельба. По его словам, отец пытался отбить сына у сотрудников территориального центра комплектования, «но получил пулю».

За три дня до этого издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Вышгороде в Киевской области представители ТЦК чуть не сожгли мужчину, запершегося в машине. Работники военного комиссариата пытались мобилизовать гражданина. Но, когда у них не вышло открыть дверь автомобиля, они распылили в салоне газ и подожгли его.

Ранее опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют сотрудникам территориальных центров комплектования.