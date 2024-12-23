Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Во Львове для доставки мужчины в ТЦК задействовали восемь экипажей полиции

«Страна.ua»: восемь экипажей полиции привлекли для доставки жителя Львова в ТЦК

Сразу несколько экипажей полиции прибыли на место задержания жителя украинского города Львова, которого должны были доставить в территориальный центр комплектования (ТЦК, военный комиссариат). Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

«Восемь экипажей полиции задерживают одного мужчину для доставки в ТЦК», — говорится в материале.

Публикация дополнена видеозаписью, сделанной очевидцами. На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов пытаются посадить одного из жителей Львова в свою машину. При этом им препятствуют другие граждане, включая женщин.

22 декабря депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук заявил, что в военном комиссариате в городе Одессе произошла стрельба. По его словам, отец пытался отбить сына у сотрудников территориального центра комплектования, «но получил пулю».

За три дня до этого издание «Страна.ua» сообщило, что в городе Вышгороде в Киевской области представители ТЦК чуть не сожгли мужчину, запершегося в машине. Работники военного комиссариата пытались мобилизовать гражданина. Но, когда у них не вышло открыть дверь автомобиля, они распылили в салоне газ и подожгли его.

Ранее опрос показал, сколько жителей Украины не доверяют сотрудникам территориальных центров комплектования.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами