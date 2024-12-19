«Рейтинг»: военкомам на Украине не доверяют 67% граждан

На Украине сотрудникам военкоматов не доверяют 67% жителей. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

Исследование проводилось среди 1 тыс. респондентов на всей подконтрольной Украине территории. Ошибка репрезентативности исследования — не более 3,1%.

«В обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным. В то же время есть значительные различия в уровне доверия в соответствии с категориями военных. Зато военнослужащим ТЦК не доверяют 67%, доверяют – 29%», — приводит «Рейтинг» результаты опроса.

Еще 4% респондентов не смогли дать ответ по поводу доверия сотрудникам военкоматов.

Накануне в Одессе сотрудники военкоматов изобрели новый способ борьбы с бегством уклонистов — сотрудники ТЦК стали использовать шипы для остановки машин.

14 декабря бежавший из страны народный депутат Украины Артем Дмитрук заявил, что сотрудники территориального центра комплектования в городе Запорожье незаконно удерживают двух украинских граждан, которых они похитили на улицах города — задержанных морят голодом.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.