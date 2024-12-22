В одесском военкомате произошла стрельба

Нардеп Дмитрук: в одесском ТЦК произошла стрельба при попытке отца защитить сына

Стрельба произошла в территориальном центре комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в Одессе. Об этом сообщил депутат Верховной рады Украины Артем Дмитрук в своем Telegram-канале.

По его словам, во время инцидента отец пытался отбить сына, «но получил пулю».

Нардеп опубликовал запись произошедшего. На кадрах запечатлена потасовка нескольких людей на лестничной клетке. В конце видеоролика происходят, предположительно, два выстрела.

До этого на Украине сотрудники территориального центра комплектования распылили газ и подожгли салон автомобиля, где, предположительно, мог находиться военнообязанный. Сотрудник ТЦК рассказал свою версию произошедшего.

Как заявил военнослужащий Вышгородского районного военкомата, правоохранители запустили газ в салон машины, а водитель якобы сам его поджег, «чтобы не дышать им».

По словам военнослужащего, салон автомобиля действительно загорелся, однако водитель вышел из машины к некому знакомому, который к нему приехал.

Ранее пленный заявил об усилении рейдов ТЦК в Харькове.