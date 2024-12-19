Сотрудники ТЦК пытались поджогом выкурить мужчину из машины под Киевом

Украинские военкоматчики едва не сожгли мужчину в машине, пытаясь мобилизовать. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

Инцидент произошел в киевском пригороде, Вышгороде — сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) остановили машину, пытались поджечь ее снаружи, одновременно закачав внутрь газ (предположительно, слезоточивый).

На кадрах видно, что когда сотрудникам ТЦК не удалось отогнуть автомобильную дверь, то они распылили газ, а затем подожгли его, вызвав вспышку огня. Попытка поджога сопровождалась смехом украинских военкоматчиков. Чем закончилась попытка насильственной мобилизации украинца — не уточняется, видео обрывается до развязки.

До этого Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не видят смысла снижать мобилизационный возраст в стране, поскольку уже призванным бойцам не хватает вооружений.

В начале декабря The Washington Post сообщила, что в США растет разочарование в отношении руководства Украины, которое не желает снижать мобилизационный возраст в стране до 18 лет. Тогда же глава Госдепа США Энтони Блинкен публично заявил, что в американской администрации существует мнение о необходимости мобилизации молодежи на Украине.

Ранее на Украине заявили, что женщины не простят Зеленскому мобилизацию.