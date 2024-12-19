СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи

Следственный комитет РФ (СК) закончил расследовать уголовное дело в отношении командира, обвиняемого в жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира самолета, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате действий командира общий ущерб составил более 600 млн рублей. По данным следствия, обвиняемый, управляя самолетом по маршруту Санкт-Петербург — Сочи, не произвел необходимых действий перед посадкой, что привело к вертикальной перегрузке и соприкосновению хвостовой части фюзеляжа самолета со взлетно-посадочной полосой. В пресс-службе отметили, что в целях возмещения ущерба на имущество командира был наложен арест.

В СК отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу.

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу. Ни экипаж, ни пассажиры во время ЧП не пострадали.

Ранее в Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку.