Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи

СК: завершено расследование по делу о жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи

close
Западное МСУТ СК России

Следственный комитет РФ (СК) закончил расследовать уголовное дело в отношении командира, обвиняемого в жесткой посадке самолета в аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении командира самолета, обвиняемого в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна (ч. 1 ст. 263 УК РФ)», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в результате действий командира общий ущерб составил более 600 млн рублей. По данным следствия, обвиняемый, управляя самолетом по маршруту Санкт-Петербург — Сочи, не произвел необходимых действий перед посадкой, что привело к вертикальной перегрузке и соприкосновению хвостовой части фюзеляжа самолета со взлетно-посадочной полосой. В пресс-службе отметили, что в целях возмещения ущерба на имущество командира был наложен арест.

В СК отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу.

Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу. Ни экипаж, ни пассажиры во время ЧП не пострадали.

Ранее в Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами