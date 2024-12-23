Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Самолет проехал носом по ВПП в аэропорту Ирландии

В аэропорту Белфаста борт ирландской Emerald Airlines совершил жесткую посадку
close
Heliopixel/Shutterstock/FOTODOM

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Аэропорт временно закрыт», — уточнили в сообщении.

Рейс направлялся в аэропорт Белфаст-Сити из Эдинбурга. На борту не было пассажиров, только четыре члена экипажа.

По данным авиакомпании Emerald Airlines, самолет совершил жесткую посадку из-за сложных погодных условий.

19 декабря СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи. В ведомстве отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу. Ни экипаж, ни пассажиры во время ЧП не пострадали.

Ранее в Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами