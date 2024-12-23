Самолет проехал носом по ВПП в аэропорту Ирландии

Самолет совершил жесткую посадку в аэропорту Белфаста. Об этом сообщает РЕН ТВ.

«Аэропорт временно закрыт», — уточнили в сообщении.

Рейс направлялся в аэропорт Белфаст-Сити из Эдинбурга. На борту не было пассажиров, только четыре члена экипажа.

По данным авиакомпании Emerald Airlines, самолет совершил жесткую посадку из-за сложных погодных условий.

19 декабря СК завершил расследование в отношении командира по делу о жесткой посадке самолета в Сочи. В ведомстве отметили, что в ходе расследования была собрана достаточная доказательная база для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 18 августа 2024 года. Самолет Boing 737-89P авиакомпании Smartavia, следовавший из Санкт-Петербурга в Сочи, при приземлении дважды зацепил задней частью корпуса посадочную полосу. Ни экипаж, ни пассажиры во время ЧП не пострадали.

Ранее в Приморском крае вертолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку.