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Жители атакованного ВСУ казанского ЖК заявили об активности в домовом чате

В чате атакованного ВСУ казанского ЖК увидели пользователя с аватаром Гитлера
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SB Arts Media/Shutterstock/FOTODOM

Участника онлайн-сообщества атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) казанского ЖК «Лазурные небеса» заподозрили в работе на Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

«Жители ЖК «Лазурные небеса» после атаки дронов начали жаловаться на то, что к ним в домовой чат начали добавляться неизвестные», — говорится в публикации.

По данным жителей, особое внимание привлек один из пользователей, на аватаре которого стояло изображение Адольфа Гитлера.

Позднее, как пишет источник, жители дома решили рассказать о подозрительной активности правоохранительным органам. Следователи в ходе проверки выяснили, что аккаунт с Гитлером принадлежит сыну владелицы одной из квартир. Соседи попросили силовиков провести с подростком беседу.

21 декабря Казань подверглась атаке украинских дронов. Всего в столице Татарстана зафиксировали восемь прилетов БПЛА, шесть из которых пришлись на жилые дома, в некоторых начался пожар. В аэропорту вводили план «Ковер». Кроме того, были эвакуированы школы, медучреждения переведены в режим повышенной готовности.

По официальной информации, никто не пострадал. Было возбуждено уголовное дело о теракте, подробности об атаке ВСУ — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как в Казани пожарный закрыл собой от дрона мать с младенцем.

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