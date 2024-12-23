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Бундестаг проведет заседания в связи с терактом на рождественской ярмарке

Бундестаг 30 декабря проведет заседания на тему теракта на ярмарке в Магдебурге
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Hendrik Schmidt/dpa/Global Look Press

Комитет по внутренним делам Бундестага и комитет по контролю над деятельностью спецслужб 30 декабря проведут заседания, во время которых обсудят наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники, передает ТАСС.

Заседание комитета по контролю над деятельностью спецслужб начнется в 10:00 (12:00 мск), следом состоится заседание комитета по внутренним делам.

Партия «Альтернатива для Германии» ранее запросила проведение чрезвычайного заседания правительства в связи с терактом, произошедшим 20 декабря.

Трагедия произошла на рождественской ярмарке в Магдебурге, где автомобиль въехал в толпу людей, в результате чего более двухсот человек получили ранения. Полиция задержала 50-летнего гражданина Саудовской Аравии Талеба Аль Абдулмохсена, подозреваемого в причастности к теракту.

В городе после происшествия прошла демонстрация, на которой собрались несколько сотен участников ультраправого толка. Они потребовали массовой депортации мигрантов из страны.

Ранее канцлера ФРГ Шольца освистали в Магдебурге во время посещения места теракта.

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