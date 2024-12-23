В Чечне потушили пожар на складе со строительными материалами. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России в Telegram-канале.

«Спасено здание на 1100 квадратах, а также стройматериал на 2000 квадратах», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, сотрудники экстренных служб достали из огня газовый баллон. Причина пожара уточняется.

До этого сообщалось, что пожар случился в селе Беркат-Юрт, где загорелось здание на 1,5 тыс. квадратных метров.

До этого сотрудники МЧС приступили к тушению пожара в промышленном здании, расположенном на 1-ой Горловской улице в Москве. Зюзинская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара в районе Южное Бутово. Там отметили, что точная причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы.

Ранее во Владимирской области школьная учительница пыталась поджечь отдел полиции.