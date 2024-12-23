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Осуждены восемь участников беспорядков в аэропорту Дагестана

Восьмерых участников беспорядков в аэропорту Дагестана приговорили от 7 до 8 лет
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Shutterstock

Восемь участников массовых беспорядков в аэропорту Дагестана признали виновными, Усть-Лабинский районный суд назначил им наказания от семи до восьми лет лишения свободы. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов Краснодарского края.

Отмечается, что приговор был оглашен в отношении Адиля Абдуллаева, Гамзата Гамзатова, Будуна Будунова, Магомеда Ирбейнова, Курбана Ибрагимова, Магомеда Омолаева, Мухомадрасула Шахбаева и Гасан-Гусейна Магомедова.

«Все они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 263.1 и ч 2 ст. 212 Уголовного кодекса Российской Федерации. Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказания в виде лишения свободы», — говорится в публикации.

До этого глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявлял, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах».

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива. Более сотни человек прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Позднее правоохранители вытеснили их.

Ранее участникам беспорядков в аэропорту Махачкалы предложили заключить контракты с МО.

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