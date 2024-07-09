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Участники беспорядков в аэропорту Махачкалы «попали в тюрьму»

МВД Дагестана: 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы сидят в тюрьмах

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Russian Emergency Ministry Press Service/AP

Глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что 140 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы осенью прошлого года сейчас «сидят в тюрьмах». Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что 1200 участников беспорядков в октябре 2023 года были привлечены к административной ответственности.

До этого в Следственном комитете рассказали, что устроившие беспорядки люди предварительно причинили ущерб на сотни миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что за участие в массовых беспорядках виновные могут получить до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел 29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы из-за регулярного рейса из Таль-Авива.

Более сотни человек прошли в здание воздушной гавани и устроили погром. Позднее правоохранители вытеснили их.

В Следственном комитет России по Республике Дагестан заявили о возбуждении уголовного дела по ст. 212 УК РФ — об организации массовых беспорядков, сопровождавшихся в том числе насилием, погромами, поджогами и оказанием вооруженного сопротивления силовикам.

Ранее выяснилось, что один из террористов в Дагестане был участником погрома аэропорта в Махачкале.

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