На Украине задержали трех подозреваемых в поджогах машин ВСУ

Генпрокуратура Украины заявила о задержании трех обвиняемых в поджогах машин ВСУ

Генпрокуратура Украины в Telegram-канале сообщила о задержании трех подозреваемых в поджогах машин украинских военнослужащих и объектов критической инфраструктуры в Киеве и Ивано-Франковской области.

Им грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время подозреваемые находятся под стражей, им вменяют «препятствование законной деятельности ВСУ и умышленное уничтожение имущества путем поджога». По версии следствия, они «выполняли задание российских спецслужб».

В сентябре представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец сообщала, что на Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров.

Из приведенной ею статистики следует, что повреждено почти 300 автомобилей, из которых 274 машины принадлежат украинским военным. Большинство поджигателей — лица в возрасте от 18 до 35 лет, которым понадобились «легкие деньги».

До этого в Киеве зафиксировали 200 случаев поджога автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим.

Ранее на видео попал поджог машины в Брянске по заданию мошенников.