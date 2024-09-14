В Киеве подожгли более 200 машин военных

Более 200 случаев поджога автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим, зафиксировали в Киеве за все время с момента начала подобных акций. Об этом рассказал начальник столичной полиции Дмитрий Шумейко, пишет издание «Страна.ua».

Как он сказал, около 25% поджигателей машин могут оказаться несовершеннолетними. По словам Шумейко, подростки осуществляют диверсии за денежное вознаграждение в размере от $600.

«По возможности рекомендуется оставлять транспортные средства на охраняемых стоянках, закрытых парковках или в гаражах», — добавил начальник полиции.

9 сентября группа неизвестных подожгла автомобиль военного в Киеве. В Telegram-канале движения «Другая Украина» уточнялось, что инцидент произошел ночью в районе Дарницкой площади.

За два дня до этого в украинской столице произошел аналогичный случай. Как сообщало издание «Страна.ua», злоумышленники сожгли машину солдата в темное время суток. При этом транспортное средство оказалось полностью уничтожено и не подлежало восстановлению.

Ранее на Украине за поджоги машин военнослужащих в разных городах задержали десятки человек.