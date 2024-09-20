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На Украине зафиксировали более 260 случаев поджога машин ВСУ

На Украине с начала года зафиксировали более 260 случаев поджога машин ВСУ

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На Украине с начала года зафиксировано 266 случаев поджога автомобилей ВСУ и волонтеров. Об этом сообщила представитель офиса генпрокурора Надежда Максимец, передает РИА Новости.

По ее словам, 169 человек получили обвинение в совершении этого преступления.

«Во время досудебного расследования органы прокуратуры при избрании мер пресечения подозреваемым руководствуются принципиальной позицией — применения к ним наказания в виде содержания под стражей», — сообщила Максимец.

Из приведенной статистики следует, что повреждено почти 300 автомобилей, из которых 274 машины принадлежат украинским военным. Большинство поджигателей — лица в возрасте от 18 до 35 лет, которым понадобились «легкие деньги».

16 сентября сообщалось, что за 24 часа на Украине подожгли четыре релейных шкафа на железной дороге и три автомобиля военных.

До этого в Киеве зафиксировали 200 случаев поджога автомобилей, принадлежащих украинским военнослужащим.

Ранее на Украине за поджоги машин военнослужащих в разных городах задержали десятки человек.

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