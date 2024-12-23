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На видео попал поджог машины в Брянске по заданию мошенников

В Брянске женщина подожгла машину по указанию мошенников и попала на видео

Полиция Брянской области опубликовала видео с моментом поджога автомобиля, который совершила местная жительница по заданию телефонных мошенников.

На кадрах видно, что пожилая женщина подошла к ряду припаркованных автомобилей и тщательно облила из канистры автомобиль Mitsubishi Carisma темного цвета, а затем вылила горючее на землю рядом с машиной и подожгла. Машину быстро охватило пламя.

«Лишившаяся своих сбережений жительница Брянска поверила обещаниям о возврате переведенных денег. Она совершила поджог автомобиля, припаркованного возле здания одной из региональных силовых структур», — уточнили в полиции.

По факту поджога возбуждено уголовное дело. Поврежденная машина не была служебной — она принадлежит помощнику оперативного дежурного отдела полиции Брянска.

Ранее в Волгоградской области фура заблокировала дорогу после столкновения с «Кировцем».

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