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Минприроды сообщило, что объем загрязненного грунта на берегу может увеличиться в 14 раз

Минприроды: объем загрязненного грунта на берегу может увеличиться в 14 раз
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МЧС Краснодарского края

Объем загрязненного грунта на побережье Черного моря, на который вынесло тонны мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, может увеличиться в 14 раз. Об этом сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов на совещании, передает РИА Новости.

«По тем прогнозам топлива мазутного, которое будет выносить на берег, объем загрязненного грунта может увеличиться до 200 тысяч тонн. Мы сейчас говорим про 14 тысяч тонн, на сегодняшние сутки», — сказал Козлов.

Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239, которые перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута, потерпели крушение в районе Керченского пролива 15 декабря во время шторма.

Накануне в МЧС сообщали, что на сегодняшний день в Краснодарском крае очищено более 39,7 километра береговой линии. В ходе работ собрано 17025,3 тонны песка и грунта.

Оперштаб Краснодарского края назвал пляж возле детского лагеря «Планета» стал самым загрязненным участком берега в Анапе.

Ранее Путин назвал экологической бедой утечку топлива в Черном море.

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