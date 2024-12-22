Назван самый загрязненный участок берега в Анапе после крушения танкеров

Пляж около лагеря «Планета» в Анапе стал самым загрязненным после ЧП с танкерами

Пляж возле детского лагеря «Планета» стал самым загрязненным участком берега в Анапе после разлива нефтепродуктов в результате крушения танкеров. Об этом сообщили в оперштабе Краснодарского края.

«Место активных работ на самом загрязненном участке берега — пляж возле детского лагеря «Планета» в Анапе», — отмечается в сообщении.

В оперштабе отметили, что сотни волонтеров и десятки тракторов и самосвалов занимаются сбором грунта, загрязненного нефтепродуктами. Специалисты максимально оперативно убирают повторные выбросы мазута, чтобы их не успело замести песком.

21 декабря вице-губернатора Краснодарского края Александр Нестеренко заявил, что за все время работ по расчистке пляжей в Анапе собрано около 10 тонн нефтепродуктов.

Груженные мазутом танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. В МЧС РФ сообщили, что в результате спасательной операции удалось эвакуировать оба экипажа — 27 человек.

19 декабря президент России Владимир Путин в ходе прямой линии назвал экологической бедой загрязнение моря после крушения танкеров. Российский лидер призвал придумать, что делать с топливом после аварии.

Ранее пляжи Анапы со слоем мазута попали на видео.