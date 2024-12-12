Главную новогоднюю елку страны привезли в Кремль

На территорию Кремля в Москве доставили главную новогоднюю елку страны высотой 30 метров. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Главная елка страны готовится занять свое место на Соборной площади Московского Кремля», — отметила Ирина Волк.

Ель привезли в столицу из деревни Знаменка Можайского городского округа Московской области. Специальный автопоезд, который вез елку в Кремль, сопровождали сотрудники Госавтоинспекции, добавила Волк.

9 декабря председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов объяснил, что отбор главной новогодней ели проходит в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид. Возраст растения должен составлять 90 лет, а его высота — 25 метров с диаметром ствола в 60 сантиметров.

В ходе поисков идеальной елки была проделана большая работа, в которой приняли участие школьные лесничества и неравнодушные граждане, добавил Агулов.

До этого стало известно, что лесничему, который нашел в Подмосковье главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль. По словам директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов заявил, что патрулирование леса для поиска идеального растения начинается еще в июне.

Ранее россиян призвали не выбрасывать елки после Нового года.