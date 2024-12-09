В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны

Главную новогоднюю елку России спилили в деревне Знаменка Можайского городского округа. Об этом заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, передает РИА Новости.

Отбор главной новогодней ели проходит в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид. Возраст растения составляет 90 лет, его высота составляет 25 метров с диаметром ствола в 60 сантиметров.

«По поручению нашего президента, губернатора Московской области сегодня выбрана главная новогодняя ель страны. Для нас это большая ответственность и день в истории нашего лесничества», — заявил Агулов.

По словам председателя, в ходе поисков идеальной елки была проделана большая работа, в которой приняли участие школьные лесничества и неравнодушные граждане.

До этого стало известно, что лесничему, который нашел в Подмосковье главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль. По словам директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов заявил, что патрулирование леса для поиска идеального растения начинается еще в июне.

Ранее был опубликован список из 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.