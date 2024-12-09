Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны

В подмосковной деревне Знаменка спилили главную новогоднюю елку России

Главную новогоднюю елку России спилили в деревне Знаменка Можайского городского округа. Об этом заявил председатель комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов, передает РИА Новости.

Отбор главной новогодней ели проходит в соответствии со строгими критериями, среди которых форма, объем хвои, состояние веток и внешний вид. Возраст растения составляет 90 лет, его высота составляет 25 метров с диаметром ствола в 60 сантиметров.

«По поручению нашего президента, губернатора Московской области сегодня выбрана главная новогодняя ель страны. Для нас это большая ответственность и день в истории нашего лесничества», — заявил Агулов.

По словам председателя, в ходе поисков идеальной елки была проделана большая работа, в которой приняли участие школьные лесничества и неравнодушные граждане.

До этого стало известно, что лесничему, который нашел в Подмосковье главную новогоднюю елку страны, подарили автомобиль. По словам директора Бородинского филиала ГКУ МО «Мособллес», лесничий Махач Ширинов заявил, что патрулирование леса для поиска идеального растения начинается еще в июне.

Ранее был опубликован список из 45 лучших новогодних фильмов всех времен с высоким рейтингом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами