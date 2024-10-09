СМИ заподозрили экс-депутата Гаджиева в сотрудничестве с властями США

Бывший депутат Госдумы Магомед Гаджиев (признан в РФ иностранным агентом), признанный иностранным агентом и объявленный в розыск, сотрудничает с властями США в поиске и аресте международных активов российских бизнесменов и чиновников, пишет польское издание Salon 24.

Журналисты опубликовали копии документов, в которых содержатся суммы, якобы находящиеся на счетах россиян в иностранных банках. В частности, американским властям были переданы сведения, касающиеся Юрия Ковальчука, Германа Хана, Рамзана Кадырова, Адама Делимханова, Эльвиры Набиуллиной и других влиятельных лиц, якобы имеющих зарубежные активы. Документы сопровождаются комментариями Гаджиева, в которых он уточняет, кто может держать деньги на этих счетах помимо владельцев средств, а также дает советы по их поиску.

Издание напоминает, что гражданская жена Гаджиева и трое его детей давно живут в США, и допускает, что экс-парламентарий при помощи сотрудничества с американскими властями пытается получить возможность переезда в Штаты.

По мнению эксперта издания Даниэля Бадея «неудивительно, что российские олигархи пытаются быть полезными Западу. Они рассказывают все что знают и не знают, чтобы заслужить право остаться. Вспомните Бориса Березовского».

Магомед Гаджиев покинул Россию после того, как не смог избраться в Думу нынешнего созыва или попасть в Совет Федерации. В мае прошлого года Министерство юстиции России включило Гаджиева в реестр иностранных агентов. По данным ведомства, он, находясь за рубежом, заявлял «о готовности сотрудничать с иностранными источниками», чтобы получить гражданство другой страны.

В середине февраля 2024 года МВД объявило (https://www.gazeta.ru/social/news/2024/02/15/22346149.shtml) бывшего депутата в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. В апреле «Коммерсантъ» писал, что следователи обвинили Гаджиева в убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений (ИтиМО) Максуда Садикова.