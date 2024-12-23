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В Минтрансе РФ раскрыли детали нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Минтранс РФ: новый нацпроект предполагает выделение 8,3 трлн рублей на дороги
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Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» предполагает выделение 8,3 трлн рублей на модернизацию и улучшение состояния дорожной сети. Об этом рассказал министр транспорта РФ Роман Старовойт, пишет ТАСС.

Он обратил внимание, что в текущем году в стране завершается реализация национального проекта «Безопасные качественные дороги». На этом фоне российское правительство, опираясь на уже достигнутые результаты, начало готовиться к запуску нового национального проекта в соответствующей области — «Инфраструктура для жизни».

«Сегодня стоит задача по приведению в нормативное состояние 60% региональной сети опорных дорог, 85% федеральных дорог в агломерациях, которые вошли в опорную сеть. На эти цели в преемнике национального проекта закладывается 8,3 трлн рублей — это существенный рост», — подчеркнул глава профильного ведомства.

22 декабря президент РФ Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию новых объектов дорожной и воздушной инфраструктуры. В ходе мероприятия он заявил, что за последние шесть лет в стране были построены и отремонтированы более 150 тыс. км автомобильных дорог. Более того, в 2024 году специалисты привели в нормативное состояние 85% трасс в крупнейших городах.

Ранее российский лидер анонсировал строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, ставшего внутренним для РФ.

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