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Путин рассказал о масштабах строительства и ремонта автодорог в России

Путин: за 6 лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч км дорог

За последние шесть лет в России построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автомобильных дорог. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«За шесть лет реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» построено и отремонтировано более 150 тысяч километров автодорог», — сказал лидер страны в ходе церемонии открытия объектов транспортной инфраструктуры.

По его словам, в 2024 году 85% дорог в крупнейших городах РФ приведены в нормативное состояние, что является целевым показателем.

Глава государства 22 декабря принимает участие в церемонии ввода в эксплуатацию объектов дорожной и воздушной инфраструктуры. В частности, в ходе мероприятия будет дан старт работе новых аэровокзальных комплексов международных аэропортов в Магадане и Ставрополе.

19 декабря на прямой линии Путин подтвердил планы на строительство кольцевой автодороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним для страны. Президент отметил, что объект инфраструктуры будет такого же качества, как и «Таврида» в Крыму. Также российский лидер указал, что вся дорожная инфраструктура в новых регионах России будет восстанавливаться. Путин добавил, что для реализации планов потребуется порядка трех лет. За этот период планируется привести дороги новых регионов в нормативное состояние.

Ранее Путин призвал уничтожить пробки в турсезон по дороге из Москвы в Адлер.

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