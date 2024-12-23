Госдума рассмотрит проект о защите граждан от мошеннических организаций в соцсетях

Володин запустил опрос о принятии законопроекта по защите граждан от мошенников

Россиян спросили, поддерживают ли они принятие законопроекта, который защитит их от мошенников в социальных сетях. Соответствующий опрос председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своем Telegram-канале.

По состоянию на 9 утра (мск) проголосовали более 24 тыс. человек: 96% из них поддерживают принятие такого законопроекта, 1% ответили «нет», 3% заявили, что им все равно.

19 декабря первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев («Единая Россия») сообщил, что депутаты Госдумы вместе с коллегами из Центробанка и правительства РФ готовят очередной пакет мер против финансовых мошенников.

Парламентарий отметил, что в новый пакет мер войдут в том числе и предложения, озвученные президентом РФ Владимиром Путиным в ходе совмещенной прямой линии и пресс-конференции. Речь, в частности, идет о принятии мер по защите граждан от финансовых мошенников.

Путин в ходе прямой линии отметил, что объемы жульничества с хищением средств россиян путем кредитов зашкаливают. Президент предложил ужесточить ответственность для пособников телефонных мошенников.

Ранее в Госдуме предупредили о способах мошенничества перед Новым годом.