Папа Римский призвал конфликтующие страны к рождественскому перемирию

Папа Римский Франциск в воскресной молитве «Ангелус» призвал конфликтующие страны к прекращению огня на время Рождества. Об этом сообщает Associated Press.

«Давайте молиться о том, чтобы на Рождество наступило прекращение огня на всех фронтах войны, на Украине, на Святой Земле, на всем Ближнем Востоке и во всем мире», — призвал понтифик.

Епископ осудил ситуацию на Украине, где в результате боевых действий уничтожаются школы, больницы и церкви. Он также раскритиковал операцию Израиля в секторе Газа, добавив, что в этом конфликте чрезмерное обилие жестокости, в частности по отношению к детям.

15 декабря в соборе Санта-Мария-Ассунта (Богоматери) в рамках апостольской поездки на Корсику папа Римский попросил даровать мир российскому и украинскому народам.

До этого глава Ватикана призвал человечество к «разоружению сердца» и пожелал, чтобы 2025 год стал годом укрепления мира. Понтифик напомнил, что подлинный мир дается Господом только «обезоруженному сердцу», которое «не настаивает на расчете, что мое, а что твое». Франциск подчеркнул, что «воистину обезоруженное сердце избавляется от эгоизма».

Ранее Папа Римский освятил икону Богородицы для Москвы.