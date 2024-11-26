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Спасатели ликвидировали возгорание в московском ресторане

МЧС: пожарные ликвидировали открытое горение в московском ресторане

Спасатели ликвидировали открытое горение в московском ресторане на Страстном бульваре. Об этом сообщили в МЧС России.

Пламя вспыхнуло на первом этаже. Известно, что никто из посетителей и персонала не пострадал.

«Огнеборцы МЧС России ликвидировали открытое горение. Специалисты вскрывают перекрытия, чтобы исключить тление и повторное загорание», — уточнили в ведомстве.

Министерство предоставило кадры тушения пожара.

25 ноября в подмосковном городе Жуковском начался крупный пожар в квартире многоэтажного жилого дома. По данным Telegram-канала «Осторожно, Москва», во время пожара очевидцы слышали звук взрывов. В МЧС России сообщили, что возгорание случилось в доме №5 по улице Осипенко. Там горели две квартиры на 12-м и 13-м этажах здания. Сотрудники ведомства спасли шесть человек. Еще более 30 человек покинули дом самостоятельно. Обошлось без пострадавших.

Ранее четверо детей устроили пожар в многоквартирном доме в Ижевске.

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